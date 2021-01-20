İtalya'da skandal hata! Tarihe geçtiler

İtalya, Roma 'nın yaptığı oyuncu değişiklik skandalını konuşuyor. İtalya Kupası'nda Roma, uzatmalara giden maçta Spezia'ya 4-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Ancak Roma, maçı kazansa bile yenik sayılacaktı...

Roma, Spezia maçınca kural hatası yaptı ve 5 oyuncu değişiklik hakkı varken 6 oyuncu değiştirdi. Kurallara göre 1 oyuncu fazla değişikliği yapan Roma, kural hatası nedeniyle hükmen sayılacak. Kural hatası nedeniyle maçı Spezia 3-0 hükmen kazanmış sayılacak.

FIFA'NIN BÖYLE BİR KURALI VAR AMA....

Karşılaşmanın ardından Roma'nın nasıl böylesine büyük bir hata yaptığı ise belli oldu. FIFA, 5 oyuncu değişikliğine onay verirken bazı turnuvalarda uzatmaya giden maçlarda +1 oyuncu değişiklik hakkı veriyor.

Roma'nın da uzatmaya giden maçlarda +1 oyunculuk hakkı olduğunu sandığı ama İtalya Kupası'nda böyle bir uygulamanın olmadığı ortaya çıktı.

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