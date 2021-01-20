İtalya'da skandal hata! Tarihe geçtiler

Dün akşam Spezia ile karşı karşıya gelen Roma 6 oyuncu değişikliği yaparak kural hatasına neden oldu.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 11:39
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İtalya, Roma'nın yaptığı oyuncu değişiklik skandalını konuşuyor. İtalya Kupası'nda Roma, uzatmalara giden maçta Spezia'ya 4-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Ancak Roma, maçı kazansa bile yenik sayılacaktı...
 
Roma, Spezia maçınca kural hatası yaptı ve 5 oyuncu değişiklik hakkı varken 6 oyuncu değiştirdi. Kurallara göre 1 oyuncu fazla değişikliği yapan Roma, kural hatası nedeniyle hükmen sayılacak. Kural hatası nedeniyle maçı Spezia 3-0 hükmen kazanmış sayılacak.
 
FIFA'NIN BÖYLE BİR KURALI VAR AMA....
 
Karşılaşmanın ardından Roma'nın nasıl böylesine büyük bir hata yaptığı ise belli oldu. FIFA, 5 oyuncu değişikliğine onay verirken bazı turnuvalarda uzatmaya giden maçlarda +1 oyuncu değişiklik hakkı veriyor. 
 
Roma'nın da uzatmaya giden maçlarda +1 oyunculuk hakkı olduğunu sandığı ama İtalya Kupası'nda böyle bir uygulamanın olmadığı ortaya çıktı.
 
TARİHE GEÇTİLER
 
İtalyan kulübünün bu hatası ülkede skandal olarak değerlendirilirken Roma, 5 oyuncu değişikliği kuralından sonra oyuncu değiştirme konusunda kural hatası yapan ilk kulüp olarak da tarihe geçti.

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Etiketler: roma spezia
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