İtalya EURO 2020 kadrosunu açıkladı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan İtalya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

18 Mayıs 2021 Salı - 10:24
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İtalya Futbol Federasyonu, 11 Haziran'da başlayacak şampiyonanın ilk gününde Türkiye ile karşılaşacak milli takımın kadrosunu ilan etti. İlk hazırlık maçını 28 Mayıs Cuma günü Cagliari'deki Sardegna Arena'da San Marino'ya karşı oynayacak olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini kadroyu 33 kişi olarak belirledi.
 
Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek turnuvada A Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İsviçre ve Galler ile karşılaşacak İtalya'nın kadrosu şöyle:  
 
Kaleci: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)
 
Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).
 
Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

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Etiketler: italya euro 2020
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