İtalya - Galler: 1-0

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İtalya ile Galler Roma'da karşı karşıya geldi. İtalya maçtan 1-0 galip ayrıldı ve 3'te 3 yaptı. Galler'de 56. dakikada Ethan Ampadu kırmızı kart gördü.

20 Haziran 2021 Pazar - 21:05
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Bakü'de İsviçre ile Türkiye karşı karşıya gelirken Roma'da İtalya ile Galler kozlarını paylaştı. İtalya mücadeleyi 1-0 kazandı.
 
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka İtalya'nın golünü 39. dakikada Matteo Pessina kaydetti. Galler'de 56. dakikada Ethan Ampadu kırmızı kart gördü.
 
İtalya grubu 9 puanla tamamlarken Galler 4 puanda kaldı.
 
İTALYA - GALLER: 1-0
 
GOL: 39' Matteo Pessina (İtalya)
 
Kırmızı Kart: 56' Ethan Ampadu (Galler)

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