20 Haziran 2021 Pazar - 21:05
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Bakü'de İsviçre ile Türkiye karşı karşıya gelirken Roma
'da İtalya
ile Galler
kozlarını paylaştı. İtalya mücadeleyi 1-0 kazandı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka İtalya'nın golünü 39. dakikada Matteo Pessina kaydetti. Galler'de 56. dakikada Ethan Ampadu kırmızı kart gördü.
İtalya grubu 9 puanla tamamlarken Galler 4 puanda kaldı.
İTALYA - GALLER: 1-0
GOL: 39' Matteo Pessina (İtalya)
Kırmızı Kart: 56' Ethan Ampadu (Galler)