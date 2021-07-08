İtalyan Jorginho'nun EURO 2020'deki penaltısı olay oldu!

İspanya'yı penaltılarda 4-2 yenen İtalya , Euro 2020’de finale yükselirken son vuruşu yapan isim Mancini’nin turnuva boyunca hiç vazgeçmediği Jorginho’ydu. Kariyerine Chelsea’de devam eden 29 yaşındaki ön libero, sol ayağı üzerinde sekerek soğuk kanlı bir vuruşla dünya standartlarında bir penaltıya imza attı. İzleyen herkese penaltıyı deyim yerindeyse bir sanat eserine çeviren İtalyan oyuncuyu konuştu.

'HER ŞEYİ UNUTMAYA ÇALIŞTIM'

Maçtan sonra tüm gözler son Penaltıyı kullanan Jorginho’daydı. Yıldız oyuncu ‘o an’ın sorulması üzerine şu cevabı verdi: “Penaltıyı attığınızda omuzlarınızdan bu yükün kalktığını hissediyorsunuz. Etrafımdaki her şeyi unutmaya çalıştım, yapmak zorunda olduğum şeye odaklandım, derin bir nefes aldım ve devam ettim.”

CHELSEA ONUNLA COŞTU!

Jorginho'nun takım arkadaşları Christian Pulisic ve Tammy Abraham penaltı anını sosyal medya hesaplarında paylaşarak bu coşkuya ortak oldular.

ZOLA KENDİNİ TUTAMADI

İtalyanların efsane futbolcusu Gianfranco Zola canlı yayında vuruş sonrası kendinden geçti. Penaltıyla birlikte yerinden fırlayan ve coşkuyla sevinen Zola, Jorginho’ya övgüler yağdırdı. Efsane kaleci Peter Schmeichel ise “Zor olanı kolaya çevirdi” diyerek Jorginho’nun yaptığı vuruştan övgüyle söz etti.

RAKİP KALECİ BİLE ALKIŞLADI

Penaltı sırasında en dikkat çeken isimlerden biri de İspanya ’nın genç kalecisi Unai Simon oldu. Top ağlarla buluşmadan yanlış bir hamle yaptığının farkına varan genç kaleci daha dizlerinin üzerinde iken rakibini alkışlamaya başladı.

FERNANDES Mİ JORGINHO MU?

Bu üst düzey penaltı sonrası en çok konuşulan konulardan biri de Fernandes ile Jorginho’nun vuruşlerindeki benzerlik oldu... Topa vurmadan önce tek ayakları üzerinde sıçrayan ve ardından vuruşlarını kusursuz bir şekilde yapan bu ikili, penaltıların birbirlerine ilham veren yeni sanatçıları olarak görülüyor.

BU PENALTI YASAKLANMALI

Arsenal'in efsane futbolcusu Ian Wright bu iki futbolcunun yaptığı penaltı vuruşlarının Premier Lig ’de yasaklanmasını istemişti. Wright; “Onların zıplamasını durdurmalılar. Sadece topa koşmalı ve vuruşu yapmalılar. Onlar istedikleri gibi hareket ederken bunu kaleciler yapamıyorsa, bu adil değil” ifadelerini kullanmıştı.

İLHAM VERİCİ BİR VURUŞ

- Telegraph: Jorginho damarlarında buz varmışcasına yaptığı vuruşla İtalya’yı finale taşıdı.

- La Gazzetta: Ne penaltı ama!

- Daily Mail: ilham verici bir vuruşla İtalya finalde.

- Corrierre dello Sport: Jorginho’nun muhteşem penaltısıyla Wembley’deki finaldeyiz

UNUTULMAZ PENALTILAR

- James McLuggage (1891): Dünya futbol tarihinin ilk penaltısı, kuralın başlatılmasından 4 gün sonra İskoç ekibi Royal Albert’tan McLuggage tarafından kullanıldı ve gole çevirildi.