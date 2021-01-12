İtalyan medyası duyurdu! Can Yaman ve Diletta Leotta aşk yaşıyor

İtalya medyası, ünlü oyuncu Can Yaman’ın yeni aşkını duyurdu. Türk oyuncunun, İtalya’nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

12 Ocak 2021 Salı - 22:12 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 22:20
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İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta ve Türk oyuncu Can Yaman'ın aşk yaşadığı iddia edildi.
 
İtalyan medyasında yer alan haberde; Diletta Leotta ve Can Yaman'ın yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi.
 
Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.
 
Diletta, odasına bırakılan çiçekleri sosyal medya hesabından paylaşırken "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" notunu düştü.
 
Çiçeklerin kimden geldiği belirtilmezken iki isimden de bu konuda bir açıklama henüz gelmedi.
 

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Etiketler: Can Yaman Diletta Leotta İtalya aşk
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