İtalyanlar cezayı kesti! 'Kabus gibi'

Pozisyonun fotoğrafları ve videoları hemen her sitenin manşetine oturdu. Galatasaray ’ın maçın genelinde Lazio ’dan daha etkili olduğunu kabul eden İtalyanlar; yine de başkent ekibine mağlubiyeti getirenin bu bireysel hata olduğunu vurguladılar.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 'Kabus gibi Strakosha'

“Sarri’nin ilk 11 tercihleri tatmin edici değildi. Savunmadan belki sadece Acerbi’yi dışarıda tutmak gerekir. Strakosha kabus gibiydi. Yaptığı inanılmaz hatayla Avrupa Ligi Lazio için kötü başladı”

LAZIO SIAMO NOI: ‘3 puanı hediye ettiler’

“İstanbul Lazio’ya yaramadı. Türklere üç puan mavi-beyazlılar tarafından hediye edildi. Strakosha’nın yaptığı büyük hatanın bedelini ödediler. Lazio adına dün gecenin tek olumlu gelişmesi Lokomotiv ile Marsilya ’nın berabere kalması oldu”

GAZZETTA DEL SUD: ‘Game over’ oldu

“Strakosha inanılmaz acemilikte bir kendi kalesine gol attı ve Terim’in Galatasaray’ına üç puanı verdi. Strakosha’nın yaptığı hataya kadar oyunun hakimi Galatasaray’dı. Kolayca dışarı atabileceği topu filelere gönderdiği basit hatasıyla ‘Game over’ oldu”

CALCIO ATALANTA: ‘Lazio, İstanbul’da harakiri yaptı’

“İnanılmaz bir kendi kalesine gol, Terim’in evinde Lazio’ya mağlubiyeti getirdi. Lazio, İstanbul’da harakiri yaptı”

LAZIONEWS24: ‘Korku filminden beter’

“Lazio kendisine güvenip forma verdi ancak Arnavut kaleci büyük bir hata yaptı. Açıklaması olmayan, beklenmedik ve akıl almaz bu hata Galatasaray’ın öne geçmesini sağladı. Korku filminden beterdi”

TUTTOMERCATO: ‘Lazio’nun grupta işleri zorlaştı’

“Lazio İstanbul’da Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi aldı. Strakosha’nın yeniden Lazio kalesine geçme fırsatı bulmuşken, inanılmaz bir hata yaptı. Başkent ekibinin bu grupta işleri zorlaştı”



CORRIERE DELLA SERA: ‘İyi bir görüntü vermediler’

“Lazio Galatasaray karşısında az gol pozisyonu bulabildiği maçı kalecisinin hatasıyla kaybetti. Strakosha’nın büyük hatası yenilgiyi getirdi ama karşılaşmanın geri kalanında da Lazio iyi bir görüntü vermedi”

RAI: ‘Lazio, İstanbul’da nakavt oldu’