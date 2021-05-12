İtalyanlar çıldırdı! Buffon Galatasaray'a imza atmak üzere

Juventus'tan ayrılacağı açıklanan dünyaca ünlü kaleci Buffon'un Galatasaray'a imza atacağı belirtildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 20:53
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İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Gianluigi Buffon, Juventus'tan ayrılacağını resmen açıklarken daha önce gündeme gelen Galatasaray iddiası ise güçlenmeye başladı. Ayrılık kararı sonrasındaki haberlere göre Galatasaray'ın Buffon için bir teklifte bulunduğu belirtiliyor.
 
Calcio Napoli 24'ün haberine göre Genoa'da oynama hayali bulunan Buffon'a yurt dışından Galatasaray ve Monaco'nun teklifleri olduğu aktarılıyor.
 
Corriere della Sera'da bugün çıkan habere göre ise Juventus'tan ayrılacağı söylentileri sırasında Galatasaray ve Monaco'nun devreye girdiği aktarılıyor. Monaco tarafından bu konu yalanlansa da Galatasaray'dan böyle bir yalanlama gelmediği belirtilmekte.
 
Paris'te yaşadığı deneyimin kendisine önemli katkısı olduğunu belirten Buffon'un yurt dışında oynamaya sıcak baktığı aktarılıyor. Fakat Buffon'un tamamen yedek kalacağı bir yapıda yer almak istemediğine de yer verilmekte.

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Etiketler: buffon juventus galatasaray
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