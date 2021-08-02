İtalyanlar yazdı! Diego Godin Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın Godin transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yüksek maaşı nedeniyle Caglari'den ayrılacak olan ve Beşiktaş 'ın transferi için görüşmelerini yürüttüğü Godin'in siyah beyazlılara giderek daha da yaklaştığı belirtildi.

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Godin için yaptığı teklifin şu anda yeterli olduğu ve oyuncunun da Cagliari yönetimiyle görüştükten sonra artık yeni sezonda kendisini İtalyan kulübünde görmediği kaydedildi. Cagliari başkanı da maaş konusunda geri adım atmadı ve artık Beşiktaş yönetimi, küçük pürüzleri hallettikten sonra transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.