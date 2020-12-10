İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti!

AA
10 Aralık 2020 Perşembe - 11:55
| Son Güncelleme : 10 12 2020 - 12:03
Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalya
n futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ülkesinin Juventus
ve Milan
gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya
'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.
Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya
'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti.
Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu.