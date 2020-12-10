İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti!

İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

AA 10 Aralık 2020 Perşembe - 11:55 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 12:03
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Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalyan  futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
 
Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen  Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla  hafızalara kazınmıştı.
 
Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı  Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı  göstermişti.
 
Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan  "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu.
 
 
 
 

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Etiketler: İtalya Paolo Rossi Rossi hayatını kaybetti efsane hayatını kaybetti efsane futbolcu
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