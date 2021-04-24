İttifak Holding Konyaspor 0 - Atakaş Hatayspor 0

Süper Lig'in 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA) 24 Nisan 2021 Cumartesi - 17:34
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25'inci dakikada Guılherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Rahmanovic'ın kafa vuruşanda kaleci Mohamedi, topu kornere çeldi. 
 
45'inci dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında altıpas üzerinden Akintola'nın kafa vuruşunda kaleci Sehic kutardı. Dönen topu önünde bulan Rayana'nın ara pasında Boupendza'nın şutu kaleci Sehic'in döndü. Altıpas çizgisinde topu önünde bulan Kamara'nın şutunu Sehic birkez daha müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı. 
 
66'ncı dakikada Boupendza'nın ceza dışından serbest vuruşunda top kaleci Sehic de kaldı. 
 
84'üncü dakikada Kravets'in ortasında ceza sahasında toplu buluşan Sekidika'nın şutu üstten auta çıktı. 
 
Karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
 
STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye
 
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci 
 
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic (Dk. 46 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic (Dk. 67 Kravets) , Bytyqi (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 85 Daci)
 
ATAKAŞ HATAYSPOR: Mohamedi-, Popov, Billong, Santos, Sackey, Aabid (Dk. 64 Muhammed), Katranis, Kamara, Ribeiro, Akintola (Dk. 90+2 Burak), Boupendza
 
GOLLER:
 
SARI KARTLAR: Abdülkerim, Diomande (İttifak Holding Konyaspor), Kamara (Atakaş Hatayspor)
 
KIRMIZI KART: Skubic (maç sonu) (İttifak Holding Konyaspor)
 
SKUBIC KIRMIZI KART GÖRDÜ
İttifak Holding Konyaspor'un Atakaş Hatayspor ile oynağı mücadelenin ardından Skubic kırmızı kart gördü.
 
İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Nejc Skubic 90+3'üncü dakikada girdiği pozisyon ile ilgili penaltı beklentisinde bulundu. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, Skubic'e itirazları sonrasında sarı kart gösterdi. Maçın bitiş düdüğü ile itirazlarını sürdüren Skubic, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.
 
 
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktör Ömer Erdoğan düzenlenen basın toplantısına katıldı.
 
İLHAN PALUT: PUAN OLARAK KONFOR ALANI OLUŞTURAMADIK
Ligde az bir zaman kaldığını ve kendilerine henüz puan olarak konfor alanı oluşturamadıklarını dile getiren İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ''Onun için mutlaka kanzanmak isteğiyle hazırlandığımız bir karşılaşmaydı Hatayspor maçı. Rize maçında aldığımız kötü mağlubiyeti de burada puanın dışında telafi ederek moral, motivasyon ve kendiğine güven anlamında yol kat etmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. İkinci yarıya geçtiğimiz zaman oyunun bütün kontrolü bizdeydi. Topa sahip olan, hücüm denemeleri yapan takım Konyaspor'du. 3 maçtır hücüm verileri anlamında takımımda çok büyük gelişme var. Ceza sahasında topla buluşmalar, şut sayıları, hücumsal anlamda etkinliğimiz çok fazla ama maalesef bugün bunu bir golle taçlandıramadık. Lig entresan 3-4 gün sonra İstanbul'da bir maçımız var. Baktığımız zaman hiç bir takımın ne sevinmeye ne de üzülmeye vakti yok. Yoğun bir tempo, yorgun oyuncular. Üstüne birde Ramazan ayı. Oruç tutmaya devam etmek isteyen ve bizim saygı duyduğumuz oyuncular, bunların hepsi birleşince lig gerçekten herkes için zor bir hal alıyor. Ama puansal anlamda rahatlığı en kısa zamada yakalamaya çalışacağız. Her defasında bir an önceki maçı da fırsat olarak görüyoruz'' dedi.
 
ÖMER ERDOĞAN: MAÇIN HAKKI İKİ TAKIM İÇİN DE 1 PUANDI
Atakaş Hatayspor Teknik Direktör Ömer Erdoğan ise ''Pozisyon zengiliği az olan bir maçtı. 2 takım da fazla pozisyona girmedi. Takım olarak, takım savunmasını çok iyi yaptık. Rakibe ne alan ne de pozisyon verdik. Maçın hakkı iki takım içinde 1 puandı'' dedi. 
 

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Etiketler: İttifak Holding Konyaspor Atakaş Hatayspor süper lig
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