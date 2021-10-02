İttifak Holding Konyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

AA
02 Ekim 2021 Cumartesi - 15:06
| Son Güncelleme : 02 10 2021 - 15:29
4. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi'nin sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı
topu son anda kornere çeldi.
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan'ın pasına hareketlenen Çekiçi'nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
13. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ortasında, Diedhiou topu kafayla Emre Akbaba'ya indirdi. Bu oyun
cunun vuruşunda, top kaleci Sehic'ten döndü.
29. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.
43. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ceza sahasına pasında, topa iyi yükselen Diedhiou'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada Alanyaspor Fatih Aksoy
'un golü ile öne geçti. 0-1
70. dakikada Efe Karaca
takımının ikinci golünü attı. VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.
87. dakikada Guilherme mücadeleye eşitliği getiren golü attı. 1-1
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Mert Güzenge, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abd
ülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen
, Hadziahmetovic, Çekiçi, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Milunovic, Awaziem, Borja, Juanfran, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Diedhiou
Sarı kartlar: Dk. 13 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 27 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)