İttifak Holding Konyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

AA 02 Ekim 2021 Cumartesi - 15:06 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 15:29
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Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding  Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
 
4. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi'nin sert  vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi.
 
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan'ın pasına  hareketlenen Çekiçi'nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
 
13. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ortasında, Diedhiou topu kafayla  Emre Akbaba'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Sehic'ten döndü.
 
29. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi  yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.
 
43. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ceza sahasına pasında, topa iyi  yükselen Diedhiou'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
 
49. dakikada Alanyaspor Fatih Aksoy'un golü ile öne geçti. 0-1
 
70. dakikada Efe Karaca takımının ikinci golünü attı.  VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.
 
87. dakikada Guilherme mücadeleye eşitliği getiren golü attı. 1-1
 
 
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir 
 
Hakemler: Mert Güzenge, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral
 
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim  Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekiçi, Serdar Gürler, Bytyqi,  Ahmed Hassan
 
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Milunovic, Awaziem, Borja,  Juanfran, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Diedhiou
 
Sarı kartlar: Dk. 13 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 27  Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)
 
 
 

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Etiketler: süper lig Konyaspor Alanyaspor
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