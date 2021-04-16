İttifak Holding Konyaspor: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 0

Süper Lig'in 35. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

16 Nisan 2021 Cuma - 17:04 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 18:02
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Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. 
 
18'inci dakikada  sağ kanattan Bytyqi'nin ortasında  Jevtovic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 
 
34'üncü dakikada Sekidika'nın ceza sahası yayından şutunda kaleci Doğan müdahale etti. 
 
63'üncü dakikada  Bytyqi'nin ceza sahası sol çarprazından şutunda top üstten auta çıktı. 
 
64'üncü dakikada Cikalleshi'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Milosevic'in şutu şandan auta gitti. 
 
66'ncı dakikada Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutundan kaleci Sehic, topu kornere çeldi. 
 
71'inci Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Doğan, kornere çeldi. 
 
90+1 Hakem Ali Şansalan, pozisyona itiraz eden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na sarı kart gösterdi. 
 
Karşılaşma golsüz sona erdi. 
 
 
STAT: Medaş Konya Büyükşehir 
 
HAKEMLER: Ali Şansalan, Kamil Çetin, Candaş Elbil 
 
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic (Dk. 84 Rahmanoavic), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 89 Diomande), Bytyqi (Dk.84 Shengalia), Cikalleshi (Dk.70  Kravets)
 
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Uğur,  Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Attamah, Avramovski,Lennon (Dk. 71 Ramazan), Muğdat (Dk. 77 Melih), Henrique (Dk. 87 Alibec), Luckassen  (Dk. 62 Maglica) 
 
SARI KARTLAR: Aziz Behich,  Luckassen, Maglica (Hes Kablo Kayserispor) 
 

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Etiketler: İttifak Holding Konyaspor: Hes Kablo Kayserispor süper lig
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