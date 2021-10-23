İttifak Holding Konyaspor: 2 - Yukatel Kayserispor: 0

8inci dakikada Çekiçi ceza sahası içi sol çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Serdar Gürler kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
19uncu dakikada Emrah ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasına çevirdi, Gavranovic dokunuşu yaptı ama kaleci Sehic topu ayağıyla çıkardı.
27nci dakikada Çekiçinin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Bytyqinin gelişine şutu yan direkten oyun
alanına geri döndü.
45inci dakikada Skubicin ceza alanı içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Hadziahmetovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0.
47nci dakikada topla buluşan Yasir ceza sahası sol çaprazından sert vurdu, kaleci Sehic top kornere çeldi.
65inci dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında Emrahın ortasına yükselen Kolovetsios kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
90+2nci dakikada Michalak sağ kanattan getirdiği topla ceza alanına girdi, sert şutunu kaleci Lung güçlükle uzaklaştırdı.
Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abd
ülkerim, Guilherme, Oğulcan (Dk. 80 Soner) Hadziahmetovic (Dk. 90 Adil Demirbağ), Serdar Gürler (Dk. 72 Michalak), Çekiçi (Dk. 80 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90 Barış), Ahmet Hassan
YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Yasir Subaşı (Dk. 83 Cardoso), Uzodimma (Dk. 46 Campanharo), Attamah (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan
, Mensah, Thiam (Dk. 72 Gökhan Sazdağ), Gavranovic (Dk. 72 İlhan Parlak)
GOLLER: Dk. 8 Serdar Gürler, Dk. 45 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Çalık, Oğulcan (İttifak Holding Konyaspor) - Kolovetsios, Hosseini, Mensah (Yukatel Kayserispor)