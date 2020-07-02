İzlanda Milli Takımı yeni logosu ve formasını tanıttı!

Avrupa futboluna son dönemde oynadığı futbolla damga vuran İzlanda, futbolda yeni bir marka olmaya çalışıyor.

02 Temmuz 2020 Perşembe - 7:15 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 7:17
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İzlanda Futbol Federasyonu tarafından tanıtılan yeni logo, ve forma futbol severler tarafından ilgiyle karşılandı. Video tanıtımınında viking esintileri ve İzlanda kültürünün yansıtılmasıysa büyük beğeni topladı.
 
İzlanda Milli Takımı yeni logo ve formasını tanıttı. Yeni armada geçmişten beri kullanılan dört simge olan; akbaba, dev, boğa ve ejderha yer alarak Viking kültürüne işaret çakıyor. İzlanda Futbol Federasyonu, milli takımın son yıllarda kazandığı başarılar ile yaratılan imajın geliştiğini ve mevcut şartların yetersiz olduğunu belirtirken, Milli takım için de yeni bir marka oluşturulmasına karar verdi. Kullanılan yazı tipinden formaya kadar bir çok yeniliğin yaratıldığı İzlanda'Nın bu gelişimi heyecan yarattı.
 
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