İzmir Depremi'nde Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan Malik Tahirler, hayatını kaybetti!

İzmir'de 30 Ekim tarihinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası Bayraklı ilçesi 258’inci Sokak’ta yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazı altından yaralı olarak çıkarılan futbolcu Malik Tahirler, yaklaşık 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

26 Kasım 2020 Perşembe - 16:54
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Doğanlar Apartmanı’nın 6’ncı katındaki evlerinde, depremden 5 saat sonra, enkaz altında vefat eden annesi Nazmiye Doğrayan’a sarılı halde ulaşılıp çıkarılan 28 yaşındaki futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enkaz altında bacaklarında ezilmeler ve böbreklerinde hasar meydana gelip diyaliz makinesine bağlı olan futbolcunun iç kanama nedeniyle SGK Tepecik Hastanesi’nde geçen hafta ve önceki gün ameliyat edildiği ancak kurtarılamadığı öğrenildi.
 
"İLK GÜNLERİNDE İYİYDİ..."
 
Malik Tahirler’le hastane sürecinde yakından ilgilenen eski antrenörü Metin Küçükoğullarından, futbolcunun durumunun depremden sonraki hafta iyiye gittiğini belirtip, “İlk haftayı atlattıktan sonra 14 gün durumu iyiydi. Böbreklerinde meydana gelen hasar ve enkaz altında ezilen bacakları nedeniyle ayağa kalkamıyordu ama konuşuyordu, bilinci yerindeydi, kendi yemek yiyordu. Hatta bizden köfte istedi. Götürdük, yedi. İç kanama nedeniyle ameliyat kararı verildi. İlk ameliyat kanama kesilmeyince durduruldu. Önceki gün yeniden ameliyat oldu ancak kurtarılamadı. Çok üzgünüz” dedi. Tecrübeli futbolcunun vefatı eski kulüpleri ve takım arkadaşlarını da yasa boğdu.
 
LİGLERİN BAŞLAMASINI BEKLİYORDU
 
Bornova Yeşilovaspor altyapısında yetiştikten sonra Karşıyaka’da 2011 yılında profesyonel olan Malik, 2014’te kulüpten ayrılmıştı. Malik Tahirler, Sandıklıspor, Muğlaspor, Torbalıspor, Ödemişspor, Didim Belediyespor, Altınova Belediyespor, Kemalpaşa Esnafgücü gibi kulüplerde amatör olarak forma giymişti. Depremden 20 gün önce Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Gönen Belediyespor'a transfer olan orta saha oyuncusu Tahirler, antrenman yapıyor ve liglerin başlamasını bekliyordu.
 
ANNESİNİ DEPREMDE KAYBETMİŞTİ
 
Tahirler, depreme annesi 64 yaşındaki Nazmiye Doğrayan ile 20 yıla yakın süredir yaşadıkları Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı. Arama kurtarma ekipleri tarafından 5 saat sonra enkazdan yaralı çıkarılan Tahirler hastaneye kaldırılırken, annesinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
 
KARŞIYAKA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
 
30 Ekim'de meydana gelen depremde yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören, 2011-2014 yılları arasında hem altyapımızda hem de profesyonel futbol takımımızda forma giyen Malik Tahirler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
 
Malik kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
 

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Etiketler: İzmir depremi Doğanlar Apartmanı Malik Tahirler
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