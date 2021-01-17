James Harden'dan 32 sayı, 12 ribaunt, 14 asist

Amerikan Basketbol Ligi'nde Brooklyn Nets, sahasında Orlando Magic'i 122-115 yendi.

17 Ocak 2021 Pazar - 12:18
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NBA'e 6 maçla devam edildi. All-star oyuncusu James Harden'ın 32 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistle "triple double" yaptığı maçta Magic'i 7 sayı farkla mağlup eden Nets, üst üste üçüncü, bu sezon sekizinci galibiyetini elde etti.
 
Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden, NBA tarihinde yeni takımındaki ilk maçında 30 sayının üzerine çıkarak "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.
 
Harden, NBA'de yeni takımındaki ilk maçında "triple double" yapan yedinci isim olarak tarihe geçti. Daha önce Russell Westbrook, Elfrid Payton, Lewis Lloyd, John Shumate, Nate Thurmond ve Oscar Robertson bunu başarmıştı.
 
Nets'te 42 sayı üreten Kevin Durant, maçın en skorer ismi olurken, Joe Harris 17, Jeff Green 10 sayılık katkı sağladı.
 
Magic'te ise Nikola Vucevic'in 34 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Terrence Ross 23 sayı kaydetti.
 
Sonuçlar
 
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 103-91
 
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 122-115
 
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 116-113
 
Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 106-104
 
Miami Heat-Detroit Pistons: 100-120
 
Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 112-106
 

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Etiketler: Brooklyn Nets Orlando Magic
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