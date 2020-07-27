Jan Vertonghen Tottenham'dan ayrıldı! Fenerbahçeli taraftarlar mesaj yağdırdı

Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu Jan Vertonghen, takımından ayrıldığını sosyal medyasından duyurdu. Bu haber sonrası Fenerbahçe taraftarları tecrübeli oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 13:59
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Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen, İngiliz ekibi Tottenham’dan ayrıldı. Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
 
Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı." ifadelerini kullandı.
 
Bu ayrılığın resmileşmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Belçikalı oyuncuya mesaj yağdırdı. 'Come to Fenerbahçe' mesajları ile tecrübeli futbolcuya mesaj gönderen taraftarlar kısa zamanda Twitter'da da gündem oldu ve ilk sıraya yerleşti. 
 

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