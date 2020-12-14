Jan Vesely en az 1 hafta yok!

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Jan Vesely sakatlandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi - 15:02
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye şok! Yırtık tespit edildi G.Saray ve Fenerbahçe Pastore'nin peşine düştü Dün skandal yaratmıştı! Açıklama geldi Yeni Malatyaspor'un paylaşımı dikkat çekti 'Arkadaşlarım bana güzel pozisyonlar hazırlıyor'

Fenerbahçe Beko Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Fenerbahçe Beko takım doktorumuz Ahmet Kulduk, sporcularımız Jan Veselyve Lorenzo Brown’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Doktorumuzun yaptığı bilgilendirme şu şekilde:
 
Sporcumuz Jan Vesely, 12 Aralık Cumartesi günü İzmir’de oynadığımız Pınar Karşıyaka maçında, sol baldırında kas sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde MR’ı çekilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Jan Vesely’nin takım idmanlarına dönüş süresinin 7-10 gün olması beklenmektedir.
 
Sporcumuz Lorenzo Brown ise aynı mücadelenin son çeyreğinde kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Brown’un durumuna, Milano maçı gününde karar verilecektir." 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: vesely fenerbahçe beko
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ne Fatih Terim ne Erol Bulut bu sefer bombayı Okan Buruk patlattı! Ne Fatih Terim ne Erol Bulut bu sefer bombayı Okan Buruk patlattı!
İnanılır gibi değil! 8'de 0 çekti taraftarlar kahrolduİnanılır gibi değil! 8'de 0 çekti taraftarlar kahroldu Yunan basınından flaş Pelkas iddiası! Daha imza atalı 2 ay olmuştuYunan basınından flaş Pelkas iddiası! Daha imza atalı 2 ay olmuştu Erol Bulut'un hesabı kesiliyor! İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen 3 teknik direktörErol Bulut'un hesabı kesiliyor! İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen 3 teknik direktör
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.