Jan Vesely en az 1 hafta yok!

14 Aralık 2020 Pazartesi - 15:02
Fenerbahçe Beko Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Beko takım doktorumuz Ahmet Kulduk, sporcularımız Jan Veselyve Lorenzo
Brown’un sağlık
durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Doktorumuzun yaptığı bilgilendirme şu şekilde:
Sporcumuz Jan Vesely, 12 Aralık Cumartesi günü İzmir
’de oynadığımız Pınar Karşıyaka
maçında, sol baldırında kas sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde MR’ı çekilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Jan Vesely’nin takım idmanlarına dönüş süresinin 7-10 gün olması beklenmektedir.
Sporcumuz Lorenzo Brown ise aynı mücadelenin son çeyreğinde kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Brown’un durumuna, Milano maçı gününde karar verilecektir."