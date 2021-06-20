Javi Martinez'den sürpriz imza!

20 Haziran 2021 Pazar - 17:16
Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Katar
SC, Bayern Münih ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Javi Martinez'i kadrosuna kattı.
Katar SC Kulübü, Javi Martinez'in transferini sosyal medya hesaplarından yayınladığı video
ile duyurdu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yakında görüşürüz." notuyla paylaşılan videoda, "Tüm Katar SC taraftarlarına merhaba. Sizinle çok yakında görüşeceğimi haber
vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı. 2012'den bu yana Bayern Münih forması giyen Javi Martinez, Bavyera temsilcisinde 268 maçta 14 kez ağları sarstı.