Javi Martinez'den sürpriz imza!

Bayern Münih'ten ayrılan yıldız futbolcu Javi Martinez Katar SC'ye transfer oldu.

20 Haziran 2021 Pazar - 17:16
İLGİLİ HABERLER
Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! Türkiye İsviçre maçında 11'ler belli oldu Dalic'ten flaş Fenerbahçe açıklaması Benjamin Tetteh adım adım Göztepe'ye Bursaspor Burak Kapacak için 2 milyon euro istedi Oytun Özdoğan Kasımpaşa'da

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Katar SC, Bayern Münih ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Javi Martinez'i kadrosuna kattı.
 
Katar SC Kulübü, Javi Martinez'in transferini sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile duyurdu. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yakında görüşürüz." notuyla paylaşılan videoda, "Tüm Katar SC taraftarlarına merhaba. Sizinle çok yakında görüşeceğimi haber vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı. 2012'den bu yana Bayern Münih forması giyen Javi Martinez, Bavyera temsilcisinde 268 maçta 14 kez ağları sarstı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: javi martinez katar sc
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Kayserispor 3,5 milyon euro'luk teklifi kabul etti! Doğan Alemdar Lyon'da Kayserispor 3,5 milyon euro'luk teklifi kabul etti! Doğan Alemdar Lyon'da
Burak Elmas geldi Fatih Terim geri döndü Belhanda bombası patladı! Başkan resmen açıkladıBurak Elmas geldi Fatih Terim geri döndü Belhanda bombası patladı! Başkan resmen açıkladı Korkutan tablo gece yarısı toplantısında ortaya çıktı! Burak Elmas göreve gelir gelmez...Korkutan tablo gece yarısı toplantısında ortaya çıktı! Burak Elmas göreve gelir gelmez... Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi krizinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 8 transfer istemişSergen Yalçın Ahmet Nur Çebi krizinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 8 transfer istemiş
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.