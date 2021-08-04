Jeffrey Bruma Kasımpaşa'da

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:15
Kasımpaşa, Almanya
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı stoper Jeffrey Bruma
ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık
sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul
’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz
Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa
mıza bağlayan sözleşmeye imza attı.