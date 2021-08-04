Jeffrey Bruma Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Hollandalı defans oyuncusu Jeffrey Bruma ile anlaşmaya vardı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:15
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Kasımpaşa, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı stoper Jeffrey Bruma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Etiketler: Jeffrey Bruma kasımpaşa
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