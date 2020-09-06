Jeison Murillo için çarpıcı iddia: Galatasaray'ın ilgisi kullanılıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir dönem gündemine Sampdoria forması giyen Kolombiyalı stoper Jeison Murillo'yu almıştı. İspanyol basını, İtalyan ekibinin oyuncuyu Celta Vigo'ya satmak için sarı-kırmızılı takımın ilgisini koz olarak kullandığını yazdı.

06 Eylül 2020 Pazar - 11:47 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 11:51
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Geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde Sampdoria'nın Valencia'dan 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Jeison Murillo'da flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından El Desmarque'de yer alan habere göre İtalyan temsilcisi, takımdan göndermek istediği Murillo için şu ana kadar yalnızca Celta Vigo'dan resmi bir teklif aldı.
 
Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini bilen Sampdoria'nın, İspanyol ekibine futbolcuyu alması için sarı-kırmızılı takımı koz olarak öne sürdüğü ve baskı yaptığı bildirildi. Sampdoria'nın, 28 yaşındaki stoper için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edilirken, Celta Vigo'nun ise corona virüsü salgını nedeniyle bütçesini daralttığı ve Murillo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği kaydedildi. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren Jeison Murillo'nun da yeniden İspanya'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.
 
 
 
Deportivo Cali'de futbolculuğa başlayan Jeison Murillo, daha sonra Depor Aguablanca, Granada, Cadiz, Las Palmas, Inter, Valencia, Barcelona ve Sampdoria kulüplerinde forma giydi. Tecrübeli savunmacı, 28 kez de Kolombiya Milli Takımı ile sahaya çıktı. (Fotomaç)
 
 

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Etiketler: Galatasaray transfer haberleri Murillo
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