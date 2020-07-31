Jens Jönsson'dan Beşiktaş açıklaması!

Konyaspor'daki sözleşmesi sona eren Danimarkalı defansif orta saha oyuncusu Jens Jönsson uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcudan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

31 Temmuz 2020 Cuma - 9:25
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İttifak Holding Konyaspor'da dört yıl boyunca forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Danimarkalı defansif orta saha oyuncusu Jens Jönsson uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki ön libero, Eurosport'un Danimarka edisyonuna yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
 
"Bir Danimarkalı futbolcu için bir ülkenin en iyi üç büyük kulübünden birinde oynamak zordur. Bu, Real Madrid'de oynamak gibi bir şey. Ancak kendime olan tüm saygıma rağmen Real'in beni aramayacağını biliyorum. Sergen Yalçın ile birlikte çalıştık ve aramızda çok iyi bir ilişki var. Onu çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim.
 
Geleceğim hakkındaysa şu an hiçbir şey bilmiyorum. Henüz tamamlanmamış pek çok lig var. Kulüpler de neyle uğraştıklarını ve neye ihtiyaç duyduklarını tam olarak bilmiyor. Dolayısıyla şu anda yalnızca biraz tatil yapmaya ve yedi aydır hiç görmediğim insanları görmeye odaklanmış durumdayım."
 
Geride kalan sezonda Konyaspor'un değişilmez isimlerinden biri olan Jönsson, Süper Lig'de 32 maçta forma giymişti. (Fanatik)

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