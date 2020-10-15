Jeremain Lens'e şaka gibi teklif

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Lens'e 350 bin euro'luk teklif geldi.

15 Ekim 2020 Perşembe - 12:38
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden Mirin, Douglas ve Lens'e teklifler gelmesine rağmen takımdan ayrılmak istemedikleri ortaya çıktı.
 
Mirin ve Douglas'ın, kontratlarına güvenerek takımdan ayrı çalışıp maça çıkmadan İstanbul'daki yaşamlarına devam etme kararı aldığı, Jeremain Lens'e ise gelen en yüksek maaşlı önerinin 350 bin Euro olduğu kaydedildi.
 
Mirin'e Hatayspor'un, Douglas'a da B.B.Erzurumspor ve Sivasspor'un resmen talip olmasının ardından, takımdan ayrılmaları konusunda herhangi bir talepte bulunulmayacağını oyunculara menacerler aracılığıyla ileten yönetimin, negatif sonuç sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi.
 
 
Kulüpten 1'er milyon Euro alan futbolculara talip takımlardan bu miktarın 3'te 1'i oranında maaş teklif edilse de SiyahBeyazlılar'ın paranın kalan kısmını ödemeyi önermesinin bile oyuncular tarafından kabul görmediği belirtildi. Kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mirin ve Douglas'ın, kontratlarına güvenerek takımdan ayrı çalışıp maça çıkmadan İstanbul'daki yaşamlarına devam etme kararı aldığı bildirildi.
 
LENS'E 350 BİN EURO ÖNERDİLER
 
Takımda en son kadro dışı bırakılan 2.2 milyon Euro maaşlı Jeremain Lens'e ise gelen en yüksek maaşlı önerinin 350 bin Euro olduğu kaydedildi.
 
Devre arasında Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un 300 bin Euro maaşlı önerisini geri çeviren kanat oyuncusuna, kadro dışı kalmasının ardından menajeri aracılığıyla ülkesi ve Belçika'dan son olarak 350 bin Euro'luk teklif geldiği ancak tecrübeli oyuncunun bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.
 
32 yaşındaki futbolcunun da Kara Kartal'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
(Aksam)
 

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Etiketler: lens beşiktaş
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