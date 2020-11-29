Joao Pereira sosyal medyadan özür dilerim

Trabzonspor kaptanı Joao Pereira, bordo-mavili camiadan özür diledi.

29 Kasım 2020 Pazar - 14:15
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Ankaragücü maçının son anlarında hakeme itiraz ettiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gören Joao Pereira, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.
 
Bordo-Mavili takımın kaptanı, "Belki iyi oyun değildi ama en önemli 3 puanı almaktı. Savunmada gol yemedik, başlayan yeni süreçler için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde hücumsal anlamda gelişeceğiz. Yapmış olduğum hata için de özür dilemek istiyorum" açıklamasını yaptı.
 
Cezalı Pereira, Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
 

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Etiketler: Joao Pereira trabzonspor
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