Joao Pereira sosyal medyadan özür dilerim

Ankaragücü maçının son anlarında hakeme itiraz ettiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gören Joao Pereira, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.

Bordo-Mavili takımın kaptanı, "Belki iyi oyun değildi ama en önemli 3 puanı almaktı. Savunmada gol yemedik, başlayan yeni süreçler için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde hücumsal anlamda gelişeceğiz. Yapmış olduğum hata için de özür dilemek istiyorum" açıklamasını yaptı.