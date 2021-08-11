Jorge Jesus David Luiz'in yeni adresini açıkladı!

Benfica teknik direktörü Jorge Jesus, yıldız stoper David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:37
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Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Lizbon ekibiyle adı anılan David Luiz ile ilgili transfer açıklamasında bulundu. Jesus "David Luiz'in Türkiye'ye transfer olacağını düşünüyorum" dedi. David Luiz, şu an serbest oyuncu konumunda. 

Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Jorge Jesus, "Emin olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri için de. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum." dedi. Son olarak Arsenal forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı, 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile anılıyor.
 

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Etiketler: david luiz jorge jesus
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