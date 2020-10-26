Jorge Jesus'tan Fenerbahçe itirafı!

Benfica'nın teknik direktörü Jorge Jesus, Estadio da Luz'un açılışının 17. yılına özel verdiği röportajda, bu stadyumda çıktıkları en unutulmaz maçın Fenerbahçe ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi olduğunu söyledi.

26 Ekim 2020 Pazartesi - 16:50
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Benfica'nın evi Estadio da Luz, açılmasından bu yana geçen 17. yılını kutlamaya hazırlanırken Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, bu stadyumda en unutamadığı maçın UEFA Avrupa Ligi Yarı Final'indeki Fenerbahçe karşılaşması olduğunu belirtti.
 
Jorge Jesus açıklamasında, "Estadio da Luz'da çok mutlu anlar yaşadım. Beni en çok etkileyen maç ise Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi Finali'ne yükselmemizi sağlayan mücadeleydi. Türkiye'de 1-0 kaybettikten sonra burada 3-1 kazanmıştık. Müthiş bir maçtı. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Beni en etkileyeni o karşılaşmaydı" ifadelerini kullandı.
 
Benfica'yı Kadıköy'de Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta Gaitan ve Cardozo'nun iki golüule elenmişti. Benfica finalde ise Chelsea'ye 2-1 kaybetmişti.
 
(SPORX)
 

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