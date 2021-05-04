Jose Mourinho 3 yıl Roma'da

İtalya Serie A ekibi AS Roma , Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, mevcut teknik direktör Paulo Fonseca'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından Jose Mourinho'nun resmen göreve başlayacağı belirtildi.

"HEYECAN KATACAK"



Roma Başkanı Dan Friedkin, "Jose Mourinho, Roma ailesine katıldığı için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Her seviyede birçok kupa kazanmış bir şampiyon Mourinho. Jose, çok büyük bir lider ve projemize heyecan katacak bir tecrübe. Uzun vadeli başarı hedeflerimize ulaşmak için Jose Mourinho çok büyük bir adım olacak. Kulübümüze istikrarlı biçimde kazanma kültürünü kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

MOURINHO: ROMA'NIN TUTKUSUNU HİSSETTİM

Jose Mourinho ise, "Friedkin ailesine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kulübe liderlik yapacağım ve vizyonlarını paylaşacağım. Tiago Pinto ve kulüp sahibiyle yaptıuğımı görüşmelerden sonra AS Roma'ya katılma tutkusunu hissettim. Onlarla aynı tutkuyu hissediyorum. Beni her zaman tutku yönetmiştir. Roma'da yıllar boyu kazanan bir takım yaratacağız." dedi.