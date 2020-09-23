Jose Sosa'da kırık şüphesi! Galatasaray maçında...

Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Jose Sosa'nın Hatayspor maçına kırık parmakla çıktığı öğrenildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba - 12:26
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve ayrılık iddiası! Kabul etmeyince... Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz krizi! Vedat Muriç corona virüse yakalandı! Fenerbahçe - Hatayspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Fenerbahçe'den Gaspar atağı

Erol Bulut, Hatay maçına Sosa ile başlamadığı için eleştirilmişti ancak Arjantinli yıldız Jose Sosa, ikinci yarıda oyuna girme nedeninin sakatlık olduğu belirtildi.
 
Sosa'nın ayak parmaklarından birinde kırık bulunurken, yıldız futbolcu, özel bir bandaj ve iğneyle sınırlı sürede oyunda kalabildi.
 
Mert Hakan'ın sonradan girmesinin nedeni ise kasık sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan uzak kalması olarak gösterildi. İki oyuncunun da Galatasaray derbisine 11'de başlaması bekleniyor.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Jose Sosa Fenerbahçe derbi
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Raffaella Fico paylaşımlarıyla ses getiriyor! Raffaella Fico paylaşımlarıyla ses getiriyor!
Şansal Büyüka: Derbide ağır favori...Şansal Büyüka: Derbide ağır favori... Pirlo bıraktı, İstanbul'a geliyor! Galatasaray'da sürpriz transfer bombası...Pirlo bıraktı, İstanbul'a geliyor! Galatasaray'da sürpriz transfer bombası... Transferde yılın takası! Ver İrfan'ı al Diagne'yi...Transferde yılın takası! Ver İrfan'ı al Diagne'yi...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.