Jose Sosa Fenerbahçe'de! Anlaşma imzalandı...

Fenerbahçe geçtiğimiz gün Jose Sosa'yı İstanbul'a getirmişti. Sosa ile Fenerbahçe 2 yıllık sözleşme imzaladı.

21 Ağustos 2020 Cuma - 23:19 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 23:53
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Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Sosa transferini resmen duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu. Sosa, 
Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek. 
 
 
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Jose Sosa 2 yıllık sözleşme
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