Jose Sosa ve Samatta'dan müjdeli haber!

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan Jose Sosa ile Mbwana Samatta'dan iyi haber geldi...

Fenerbahçe'nin iki yıldızı, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesi takımla çalışmalara başladı.

Teknik direktör Erol Bulut 'un vazgeçilmezleri arasında yer alan iki futbolcunun da Başkent deplasmanında oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.

Arjantinli maestro, bu sezon oynadığı 7 lig maçında 2 gol, 1 asistlik performans sergilerken, Tanzanyalı golcü ise forma giydiği 6 lig karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.