Josef de Souza'dan bomba etkisi yaratan açıklama! 'Büyük prim koydular'

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza Ç.Rizespor galibiyetinden sonra "Büyük bir prim koydular ortaya. Tanrıya şükürler olsun ki onlara fırsat vermedik" dedi.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 23:10
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Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
"Tüm takım arkadaşlarımı gayretlerinden ötürü kutluyorum. Bizi bu gayret yaparsa şampiyon yapacak."
 
"Sonda rahatladık, konsantrasyonumuzu kaybettik. Orada bir dalgalanma oldu. Onun dışında çok iyiydik. Böyle oynarsak şampiyon oluruz."
 
"İnanıyorum, kim ne yaparsa yapsın dışarıdan, bizi şampiyon yapmamak için kim ne yaparsa yapsın biz şampiyon olacağız."
 
"Bugün biliyoruz ki Rizespor bugün sadece kendileri için puan almaya çalışmadı. Büyük bir prim koydular ortaya. Tanrıya şükürler olsun ki onlara fırsat vermedik. Biz kazanmayı bildik."
 
"Atiba mükemmel bir oyuncu, çok tecrübeli. Ben de onun yaşında olunca onun gibi oynamak istiyorum. İyi bir ikili olduk. 4 maç var, kazanılmış hiçbir şey yok henüz. 4 final oynayacağız."

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Etiketler: josef de souza beşiktaş
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