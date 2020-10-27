Josef de Souza şoku! Alacağı ceza belli oldu

Dün akşam Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'nın 2 maç ceza alacağı belirtildi.

27 Ekim 2020 Salı - 12:49
İLGİLİ HABERLER
Açık açık konuştu! 'Beşiktaş...' İşte tartışma yaratan kırmızı! Denizlispor: 2- Beşiktaş: 3 Beşiktaş'ın Denizlispor kadrosu belli oldu Ve Ljajic geri dönüyor

Süper Lig'de yaklaşık 3 hafta aradan sonra maça çıkan Beşiktaş, Denizlispor'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Sergen Yalçın'ın ekibi karşılaşmada 3-0 öne geçip rahat bir galibiyete giderken, Josef de Souza'nın 67. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası sıkıntılı anlar yaşamıştı. Karşılaşma da 3-2'lik skorla tamamlanmıştı.
 
Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası Brezilyalı Josef'e direkt kırmızı kart göstermişti. Josef de Souza'nın rakibe yaralayıcı darbesinden dolayı en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Brezilyalı orta sahanın kart sonrasında su şişesini yere atışı da raporda yer aldı. 
 
(Fanatik)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: josef de souza beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
'Fenerbahçe'den önce İtalyan takımına gidiyordum' 'Fenerbahçe'den önce İtalyan takımına gidiyordum'
Milli Takımın iki yıldızına dev tekliflerMilli Takımın iki yıldızına dev teklifler 'Fol yok yumurta yok neden sertliğe başvurdu anlamadım!''Fol yok yumurta yok neden sertliğe başvurdu anlamadım!' Devre arası konuşması ortaya çıktıDevre arası konuşması ortaya çıktı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.