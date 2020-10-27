Josef de Souza şoku! Alacağı ceza belli oldu

Süper Lig'de yaklaşık 3 hafta aradan sonra maça çıkan Beşiktaş Denizlispor 'a konuk oldu. Siyah-Beyazlılar karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Sergen Yalçın'ın ekibi karşılaşmada 3-0 öne geçip rahat bir galibiyete giderken, Josef de Souza'nın 67. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası sıkıntılı anlar yaşamıştı. Karşılaşma da 3-2'lik skorla tamamlanmıştı.

Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası Brezilyalı Josef'e direkt kırmızı kart göstermişti. Josef de Souza'nın rakibe yaralayıcı darbesinden dolayı en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Brezilyalı orta sahanın kart sonrasında su şişesini yere atışı da raporda yer aldı.

(Fanatik)