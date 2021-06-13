Juan Jesus'u F.Bahçe istedi Beşiktaş kapıyor

Beşiktaş, Roma forması giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus'u renklerine bağlamak istiyor.

13 Haziran 2021 Pazar - 13:53
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Beşiktaş'tan savunmaya büyük hamle geldi. İstanbul ekibi, Roma ile sözleşmesi sona eren stoper Juan Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdi.
 
İtalyan basınından Corriere dello Sport, siyah-beyazlıların, son iki sezonda Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan ve 2019-2020 sezonundan itibaren ligde 9 maçta oynayan 30 yaşındaki stoperle anlaşmaya çalıştığını belirtti. Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A takımlarından Bologna da yakından ilgilendiğinin açıklandığı haberde ibrenin İstanbul temsilcisinde olduğu ifade edildi.
 
SAVUNMANIN SİGORTASI OLDU
 
Roma'ya 2016-2017 sezonu başında İnter'den 8 milyon Euro karşılığında transfer edilen stoper Juan Jesus, bugüne kadar dört kez Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giymişti. İnter'de 142, Roma'da 102 maçta şans bulan Brezilyalı yıldız, Sport Club Internacional'da 26, İnter Primavera'da da 1 maçta oynadı. Jesus bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 4 asist yaptı.

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Etiketler: juan jesus beşiktaş
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