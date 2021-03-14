Jurgen Klopp Ozan Kabak'tan çok memnun

Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp Ozan Kabak için "Hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır" ifadelerini kullandı.

14 Mart 2021 Pazar - 10:55
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Fonseca'dan Cengiz Ünder müjdesi Torino'dan Trabzonspor'a Ekuban teklifi Gedson Fernandes yine hayal kırıklığı! Süper Lig kulüplerinin Ospina aşkı bitmiyor Fenerbahçe'den flaş Boupendza açıklaması! 'İki kulüp arasında...'

Ligde oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Klopp, Ozan'ın adaptasyonu ve takıma olan katkısıyla ilgili herhangi bir problem görmediğini belirtti. Ozan hakkında bazı eleştiriler duyduğunu söyleyen Klopp, "20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz. Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Milli stoperin yetenekli bir futbolcu olduğuna değinen Klopp, "Şimdiye kadar en iyi performansı mı? Muhtemelen değil. Zaten bu mümkün olamaz. Ben Davies hakkında da bunları konuşuyorduk, fakat Ozan hemen oynamaya başladı. Şu an adapte olmaya çalışıyor ve bu anlara adapte olmaya çalıştığınızda doğal olarak kendiniz olamıyorsunuz, çünkü diğer insanlara da adapte olmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden her ikisini de yapabilmek, hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır. Ozan'ın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ozan kabak liverpool klopp
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız eldivene sürpriz teklif Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız eldivene sürpriz teklif
Real Madrid çıldırdı! Ronaldo, Mbappe, Haaland...Real Madrid çıldırdı! Ronaldo, Mbappe, Haaland... Kolombiya ve İspanya Falcao diye yıkılıyor! Ahmet Bulut'un yorumu ise bomba etkisi yarattıKolombiya ve İspanya Falcao diye yıkılıyor! Ahmet Bulut'un yorumu ise bomba etkisi yarattı Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha! Uğucan Çakır bombasıJuventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha! Uğucan Çakır bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.