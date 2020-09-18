Juventus, Gonzalo Higuain ile yolları ayırdı

Juventus Kulübü internet sitesinden yaptığı "Her şey için teşekkürler Pipita (Higuain)" başlıklı açıklamada, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain’in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı.

2018-2019 sezonunu kiralık olarak Milan ve Chelsea’de geçiren Arjantinli golcü, Juventus formasıyla çıktığı 149 maçta 66 kez gol sevinci yaşadı.

Higuain, 2016 yılında 90 milyon avro bedelle Napoli’den Juventus’a transfer olmuş, o dönem transferi büyük yankı uyandırmıştı.