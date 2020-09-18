Juventus, Gonzalo Higuain ile yolları ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AA 18 Eylül 2020 Cuma - 7:49
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu Trabzonspor'da Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi! Neftçi Bakü-Galatasaray: 1-3 Sivasspor, Kayode'yi kadrosuna kattı

Juventus Kulübü internet sitesinden yaptığı "Her şey için teşekkürler Pipita (Higuain)" başlıklı açıklamada, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Birlikte birçok savaş, pek çok belirleyici gol sevinci yaşandı. Şimdi Juventus ve Higuain’in yolları ayrılıyor. Pipita, 3. şampiyonluğunu kazandıktan sonra siyah-beyazlı formayı çıkarıyor." ifadeleri kullanıldı.
 
2018-2019 sezonunu kiralık olarak Milan ve Chelsea’de geçiren Arjantinli golcü, Juventus formasıyla çıktığı 149 maçta 66 kez gol sevinci yaşadı.
 
Higuain, 2016 yılında 90 milyon avro bedelle Napoli’den Juventus’a transfer olmuş, o dönem transferi büyük yankı uyandırmıştı.
 
İtalyan spor basını, Higuain’in kariyerini eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın sahibi olduğu ABD’deki Inter Miami takımında sürdüreceğini belirtti.
 
Basında ayrıca Juventus’un Higuain’den boşalan golcü mevkisini Barcelona’dan Uruguaylı Luis Suarez ya da Roma’dan da Bosna-Hersekli Edin Dzeko’yu transfer ederek dolduracağı yazıldı.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Juventus Higuain Serie A
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ın transfer pazarlığı böyle görüntülendi! Beşiktaş'ın transfer pazarlığı böyle görüntülendi!
Erzurumspor'dan çifte bomba!Erzurumspor'dan çifte bomba! Fenerbahçe'de yeni forvetler derbiye yetişecek!Fenerbahçe'de yeni forvetler derbiye yetişecek! Galatasaray'dan Azerbaycan dönüşü transfer! Orta saha beklerken işler değişti...Galatasaray'dan Azerbaycan dönüşü transfer! Orta saha beklerken işler değişti...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.