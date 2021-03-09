Juventus - Porto canlı bahis heyecanı Misli.com'da

JUVENTUS - PORTO

Portekiz'de 2-1 Porto'nun üstünlüğüyle biten ilk maçın rövanşında Juventus, Allianz Stadı'nda tur için tüm kozlarını oynarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

İlk maçta Porto'ya 2-1 kaybettikten sonra Verona deplasmanında puan kaybeden Juventus, Spezia ve Lazio karşısında net galibiyetler aldı, rövanşa moralli çıkacak.Milli futbolcumuz Merih Demiral maç kadrosunda olacak ancak TD Andrea Pirlo'nun "Bonucci & De Ligt" stoper ikilisiyle başlaması bekleniyor.Danilo cezalı, Dybala sakat, Bentancur koronavirüs karantinasında.Chiellini ve Arthur'un durumları maç saati netleşecek. İtalyan kaynaklar Arthur'un ilk 11'de başlayabilecek durumda olduğunu yazdı.Hücumda en büyük güvence tabii ki Ronaldo, yanında da Morata olacak.

Portekiz'de lider Sporting'in 10 puan gerisinde yer alan Porto için Devler Ligi'nde ilerlemek, hem de ilk maçta avantajı yakalamışken ilerlemek çok önemli.İlk raporlara göre sadece savunmadan Mbemba belirsizdi ama TD Sergio Conceicao isim vermeden; "Bazı arkadaşların durumları maç saati netleşecek, fiziksel anlamda ciddi sıkıntılar mevcut..." dedi.Son lig maçında, Gil Vicente karşısında ikinci yarıya çıkmayan Pepe ve Corona, isimleri gizli tutulan oyuncular olabilir.Pepe olmazsa Malang Sarr, Corona olmazsa Luis Diaz ilk 11'de başlayabilir.Gole en yakın isimler bir kez daha Taremi ve Marega olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Juventus iç sahada oynadığı son 11 resmi maçın 10'unda 2+ gol atmayı başardı.

- Juventus, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son 12 iç saha maçının sadece 2'sini kaybetti. (8 galibiyet - 2 beraberlik)

- Porto deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçı kaybetmedi. (4 galibiyet - 3 beraberlik)

- Porto ilk ayağından galip ayrıldığı son 3 Şampiyonlar Ligi eleme turunda da turnuvaya veda etti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus kazanır" oldu!%45'lik kesim 2-1 biten ilk maç sonrası İtalya'da Juventus'un 90 dakika içinde kazanan taraf olacağını düşünüyor...%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve rövanşta en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

