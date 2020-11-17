Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek...

İtalyan devi Juventus, sezon sonunda Milan'la sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na açık çek teklif verdi.

17 Kasım 2020 Salı - 1:07 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 1:11
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Son yıllarda serbest oyuncu pazarının en agresif takımı olan Juventus, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. Torino merkezli ve Juventus'a yakın spor gazetesi TuttoSport'un haberine göre; Juventuslu idareciler, şimdiden Çalhanoğlu'nun temsilcileriyle görüşmeye ve istediği maaş ile imza parasını ödemeye hazır olduklarını iletti. Hakan Çalhanoğlu cephesinden henüz Juventus'a bir cevap gitmese de Juve'nin istekli tavrının Milan'ı zorda bırakacağının da altı çizildi.
1 Ocak'tan itibaren istediği takımla önsözleşme yapma hakkına kavuşacak olan Hakan Çalhanoğlu için Milan dışında Inter, İspanyol ve İngiliz kulüplerinin de istekli olduğu vurgusu yapıldı.
 
ÇALHANOĞLU İSTİYOR, MİLAN VERMİYOR
 
Milan'dan yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Hakan Çalhanoğlu, bu rakamın 6 milyon euroya çıkmasını talep ediyor. Milan ise bu ücreti vermeye yanaşmıyor.Bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist istatistikleri yakalayan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic ile birlikte Milan'ın zirvede olmasının mimarları arasında yer alıyor. (Sporx)
 
JUVE'NİN SON 10 YILDAKİ 'BEDAVA' VURGUNLARI
 
Juventus'un son 10 yıl içerisinde kadrosuna kattığı serbest oyuncular
 
2011 - Andrea Pirlo, Milan
2012 - Lucio Ferreira, Inter
2013 - Fernando Llorente, Athletic
2014 - Kingsley Coman, Paris SG
2016 - Dani Alves, Barcelona
2019 - Aaron Ramsey, Arsenal
 
2019 - Adrien Rabiot, Paris SG
 
 
 

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Etiketler: Hakan Çalhanoğlu Milan Juventus
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