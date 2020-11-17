Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek...

Son yıllarda serbest oyuncu pazarının en agresif takımı olan Juventus Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. Torino merkezli ve Juventus'a yakın spor gazetesi TuttoSport'un haberine göre; Juventuslu idareciler, şimdiden Çalhanoğlu'nun temsilcileriyle görüşmeye ve istediği maaş ile imza parasını ödemeye hazır olduklarını iletti. Hakan Çalhanoğlu cephesinden henüz Juventus'a bir cevap gitmese de Juve'nin istekli tavrının Milan'ı zorda bırakacağının da altı çizildi.

1 Ocak'tan itibaren istediği takımla önsözleşme yapma hakkına kavuşacak olan Hakan Çalhanoğlu için Milan dışında Inter, İspanyol ve İngiliz kulüplerinin de istekli olduğu vurgusu yapıldı.

ÇALHANOĞLU İSTİYOR, MİLAN VERMİYOR

Milan'dan yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Hakan Çalhanoğlu, bu rakamın 6 milyon euroya çıkmasını talep ediyor. Milan ise bu ücreti vermeye yanaşmıyor.Bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist istatistikleri yakalayan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic ile birlikte Milan'ın zirvede olmasının mimarları arasında yer alıyor. (Sporx)

JUVE'NİN SON 10 YILDAKİ 'BEDAVA' VURGUNLARI

Juventus'un son 10 yıl içerisinde kadrosuna kattığı serbest oyuncular

2011 - Andrea Pirlo, Milan

2012 - Lucio Ferreira, Inter

2013 - Fernando Llorente, Athletic

2014 - Kingsley Coman, Paris SG

2019 - Adrien Rabiot, Paris SG