Kaan Ayhan için Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine girdi

Sassuolo'dan ayrılmayı kafasına koyan Kaan Ayhan için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi.

06 Haziran 2021 Pazar - 14:32
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Galatasaray, geçen sezon başında Kaan Ayhan'ı çok istemiş ancak 2 milyon euro'luk bonservis bedeli ödenmediği için yıldız ismi Sassuolo'ya kaptırmıştı.
 
Sezon bitimiyle sarı-kırmızılı kurmaylar milli futbolcuyu transfer etmek için yeniden harekete geçti. Ancak bu kez de ezeli rakibi Fenerbahçe karşısına çıktı.
 
KARAR EURO 2020 SONRASINDA
 
Sağ bekte ve stoperde görev yapabilen Kaan iki takıma da ilaç olacak kalitede. Şu anda milli takım kampında bulunan ve EURO 2020'de görev yapacak 26 yaşındaki futbolcu kararını turnuva sonrasına bıraktı.
 
Kaan'ın kulübü ile hem Galatasaray hem Fenerbahçe girişim yapıyor.
 
SASSUOLO'DA 20 MAÇ 807 DAKİKA
 
Milli futbolcu, Sassuolo'da geçtiğimiz sezon 20 maçta 807 dakika forma giydi. A Milli Takım'da ise 37 kez şans bulan Kaan 4 kez fileleri havalandırmayı başardı. 

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Etiketler: kaan ayhan galatasaray fenerbahçe
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