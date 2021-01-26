Kaan Ayhan'ın Galatasaray açıklaması taraftarları heyecanlandırdı

Sassuolo'nun milli stoperi Kaan Ayhan Galatasaray iddiaları hakkında 'Türkiye'ye gelmek isterim' dedi.

26 Ocak 2021 Salı - 8:47
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında konuştu.
 
Milli oyuncu, bir izleyicinin "Bugün yine Galatasaray'a transfer oldun" yorumuna cevap verdi. Kendisinin de Türkiye'ye gelmek istediğini kaydeden Kaan Ayhan, "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullandı.
 
"Seni almaya geldik" mesajını da yanıtlayan Kaan, "Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz?" dedi. Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı.

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Etiketler: kaan ayhan galatasaray
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