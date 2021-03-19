Kaan Ayhan'ın Galatasaray pişmanlığı

Sassuolo'nun son 9 maçının sadece 1 tanesine 11'de başlayan ve 63 dakika oynayan diğer 2 maçta ise 5 dakika forma giyebilen Kaan Ayhan, İtalya 'da istenmeyen adam oldu.

Sezon başında Fatih Terim 'in talebine rağmen Serie A'nın yolunu tutan milli oyuncu, bu kez Galatasaray 'a mesaj gönderdi.

Hatalı bir tercih yaptığını kabul eden 26 yaşındaki savunmacı, "Eğer beni tekrar düşünürseniz Galatasaray'a gelmek isterim" dedi. Terim'in kararına göre Kaan Ayhan için girişimde bulunulacak.

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