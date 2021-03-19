Kaan Ayhan'ın Galatasaray pişmanlığı

Sassuolo'dan kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Kaan Ayhan Galatasaray'a gelmek istiyor.

19 Mart 2021 Cuma - 8:54
İLGİLİ HABERLER
20 yaşındaki Brezilyalı golcüyü G.Saray'a yazdılar Belhanda'dan Galatasaray'ı şok eden hamle Galatasaray'dan Marcelo bombası! Galatasaray Adası ile ilgili karar çıktı! Aslan'a Ozan Kabak desteği! Anlaşma iki yıllık...

Sassuolo'nun son 9 maçının sadece 1 tanesine 11'de başlayan ve 63 dakika oynayan diğer 2 maçta ise 5 dakika forma giyebilen Kaan Ayhan, İtalya'da istenmeyen adam oldu.
 
Sezon başında Fatih Terim'in talebine rağmen Serie A'nın yolunu tutan milli oyuncu, bu kez Galatasaray'a mesaj gönderdi.
 
Hatalı bir tercih yaptığını kabul eden 26 yaşındaki savunmacı, "Eğer beni tekrar düşünürseniz Galatasaray'a gelmek isterim" dedi. Terim'in kararına göre Kaan Ayhan için girişimde bulunulacak.
 
İNDİRİM YAPACAK
 
EURO 2020'deki stoper rotasyonunda kendisine şans gelme durumu iyice düşen Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Bonservisi için Düsseldorf'a 2.5 milyon euro ödeyen İtalyan ekibi de indirim yapmaya hazır. (Fotomac)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: kaan ayhan galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe 3 teknik direktörle masaya oturdu! Derbi kötü biterse Erol Bulut'a güle güle Fenerbahçe 3 teknik direktörle masaya oturdu! Derbi kötü biterse Erol Bulut'a güle güle
Mustafa Cengiz açıklamıştı! Galatasaray'da 3 imza birdenMustafa Cengiz açıklamıştı! Galatasaray'da 3 imza birden Fenerbahçe'de flaş Perotti gelişmesi! Eşyalarını toplarken...Fenerbahçe'de flaş Perotti gelişmesi! Eşyalarını toplarken... İki İtalyan devi Mert Hakan Yandaş için Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine geliyorİki İtalyan devi Mert Hakan Yandaş için Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine geliyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.