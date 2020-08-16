Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oldu!

Milli stoper Kaan Ayhan'ın, takımı Fortuna Düsseldorf'un Almanya Bundesliga'da küme düşmesinin ardından yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaşan Kaan Ayhan, yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza attı.

Fortuna Düsseldorf Kulübü'nden yapılan açıklamada ise iki kulüp arasında finansal olarak anlaşmanın sağlandığı ve Kaan Ayhan'a yeni kulübünde başarılar dilendiği kaydedildi.

ASSUOLO İLE DÜSSELDORF ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Kaan Ayhan'ın, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyordu. Sassuolo Kulübü'nün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon Euro'yu Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmemiş ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü'nün hesabına iade etmişti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye vermişti.