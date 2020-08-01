Kaan Ayhan Sassuolo'ya transfer oluyor!

Milli oyuncu Kaan Ayhan'ın adı transfer piyasasında uzun zamandır Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Takımı Düsseldorf'un alt lige düşmesinin ardından rotasını başka takımlara çeviren Kaan Ayhan'ın Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaşmaya yakın. Milli oyuncu için Serie A ekibinin resmi teklif yaptığı öğrenildi

01 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:04
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Milli oyuncu Kaan Ayhan'ın adı transfer piyasasında uzun zamandır Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Fortuna Düsseldorf'un alt lige düşmesinin ardından Kaan Ayhan'ın Süper Lig'in dev kulüpleri görüştüğü iddia edilirken başarılı savunmacı Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaşmaya yaklaştı. TRTSpor'un verdiği bilgiye göre Milli oyuncu Kaan Ayhan için Serie A ekibi Sassuolo resmi teklif yaptı.
 
Hali hazırda Milli oyuncu Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo takımında daha önce Merih Demiral da forma giymişti. Merih daha sonra Juventus'a transfer olmuştu
 
 
 

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