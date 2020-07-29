Kaan Ayhan transferde Galatasaray'a ışığı yaktı!

Fortuna Düsseldorf ligden düştükten sonra ayrılık kararı alan ve Türk devlerini peşinden koşturan Kaan Ayhan, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde, Milli Takım'dan hocası Fatih Terim'le seve seve çalışacağını ifade etti.

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:06
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Cim Bom'a Kaan Ayhan müjdesi... Türk Milli Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu, kulübü Fortuna Düsseldorf'un Almanya'da bir alt lige düşmesiyle ayrılık kararı alırken, Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Bir süredir hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak menacerler aracılığıyla temas kurduğu Kaan'dan, "Fatih Terim'le seve seve çalışırım" cevabını aldığı öğrenildi. Terim'in milli formayı da verdiği başarılı savunmacı, onun döneminde stoper, sağ bek, hatta ön libero olarak görev yapmıştı. Fatih hoca tam da bu joker özellikleri ve elbette ki yabancı kısıtlamasının tekrar devreye gireceği yeni sezonda Türk pasaportunun da etkisiyle, bu transferin mutlaka yapılmasını istiyor.
 
2 milyon Euro'ya serbest
 
Kaan Ayhan'ın yeşil ışık yakması, Galatasaray Yönetimi'nin işleri daha da hızlandırmasını sağladı. Alman kulübünün daha önce 7.5 milyon Euro istediği Milli oyuncunun, Fortuna Düsseldorf ligden düştüğü için sözleşmesi gereği 2 milyon Euro'ya serbest kalacak olması Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Bu transferi bitirmeye kararlı olan Sarı-Kırmızılılar, bonservis için gereken parayı da büyük ihtimalle Luyindama'nın gidişiyle karşılayacak.
 
14 milyon Euro gelebilir
 
Kongolu stopere sakat olduğu dönemde bile İngiliz kulüplerinden transfer teklifleri geliyordu. Normal şartlar altında Luyindama'yı geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmak isteyen, ancak sakatlık sebebiyle görüşmeleri askıya alan Aston Villa'nın, Premier Lig'de kalmayı garantilemesiyle tekrar harekete geçeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın bonservisinden 12-14 milyon Euro arasında bir gelir elde edebilir.
 
 

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