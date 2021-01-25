Kaan Ayhan ve Mert Müldür'den Galatasaray kötü haber!

Kaan Ayhan ve Mert Müldür'le ilgilenen Galatasaray'a Sassuolo'dan kötü haber geldi.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 14:21
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Aslında yaz ayı transfer döneminde ciddi şekilde ilgilenmesine ve açık bir şekilde yönetime ismini vermesine rağmen Kaan Ayhan’ı kadrosuna katamayan Fatih Terim’in yine aynı oyuncuyu istediği, hatta Terim’in milli takımdan öğrencisi olan Kaan’ın haricinde bir de Mert Müldür’ü de Galatasaray'da görmeyi arzuladığı iddia edildi.

DE ZERBİ İKİSİNİ DE BIRAKMIYOR
 
Yeni bir yerli jenerasyon toparlamak isteyen ve işe İrfan Can Kahveci’den başlamaya niyetlenen başarılı teknik adamın Sassuolo’da top koşturan Kaan Ayhan ve Mert Müldür’le görüştüğü öne sürülürken, iki futbolcunun da Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı yazılıp çizildi. Serie A ekibinde genelde rotasyon oyuncuları olarak kullanılan Kaan – Mert ikilisinin De Zerbi tarafından bırakılmadığı ortaya çıktı.

KAAN AYHAN SEZON SONUNA KALDI
 
İtalya Ligi’nde son 3 haftada galibiyet yüzü görmeyen Sassuolo’nun Kaan Ayhan ve Mert Müldür’le kesin olarak yola devam edeceği öğrenilirken, Sportif Direktör Giovanni Rossi’nin durumu Galatasaray’a ilettiği belirtildi. İki futbolcudan umudunu kesen Fatih Terim’in yeni arayışlara koyulduğu kaydedilirken, özellikle Kaan Ayhan için sezon sonunda bir kez daha görüşmelere başlanabileceği bildirildi.

Mert Müldür Sassuolo'ya 3,9 milyon euro'ya transfer olurken, Kaan Ayhan ise 2,5 milyon euro'ya yeşil siyahlı ekibin yolunu tutmuştu.

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Etiketler: sassuolo galatasaray mert müldür kaan ayhan
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