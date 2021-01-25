Kaan Ayhan ve Mert Müldür'den Galatasaray kötü haber!





DE ZERBİ İKİSİNİ DE BIRAKMIYOR Aslında yaz ayı transfer döneminde ciddi şekilde ilgilenmesine ve açık bir şekilde yönetime ismini vermesine rağmen Kaan Ayhan’ı kadrosuna katamayan Fatih Terim ’in yine aynı oyuncuyu istediği, hatta Terim’in milli takımdan öğrencisi olan Kaan’ın haricinde bir de Mert Müldür’ü de Galatasaray 'da görmeyi arzuladığı iddia edildi.

Yeni bir yerli jenerasyon toparlamak isteyen ve işe İrfan Can Kahveci’den başlamaya niyetlenen başarılı teknik adamın Sassuolo’da top koşturan Kaan Ayhan ve Mert Müldür’le görüştüğü öne sürülürken, iki futbolcunun da Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı yazılıp çizildi. Serie A ekibinde genelde rotasyon oyuncuları olarak kullanılan Kaan – Mert ikilisinin De Zerbi tarafından bırakılmadığı ortaya çıktı.



KAAN AYHAN SEZON SONUNA KALDI