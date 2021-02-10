Kadıköy'de kaybetme rekoru kırıyor!

Dün akşam Başakşehir'e Ülker Stadı'nda kaybeden Fenerbahçe'de Erol Bulut'un mağlubiyet istatistikleri göze çarptı.

10 Şubat 2021 Çarşamba - 11:23
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybetti ve Kadıköy'de bir kez daha mağlup oldu. Erol Bulut'un ekibi, böylece bu sezon evinde oynadığı resmi maçlarda 5.kez kaybetti. Avrupa Kupaları maçlarının olmadığı dönemde güçlü bir kadro kuran Sarı-Lacivertlilerin bu kadar fazla iç saha yenilgisi alması ise yadırgandı.
 
Fenerbahçe, en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta 'kale' olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlarını son iki sezonda kaybetti. 1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987-88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.
 
Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste 3 yenilgi
 
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi
 
1990-91 sezonundan sonra ilk kez (30 yıl sonra) Beşiktaş ve Galatasaray'a yenildi
 
Fenerbahçe son yıllarda büyük üstünlük kurduğu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a evinde kaybetti. Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3, Galatasaray 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 1990-91 sezonunda sonra ilk kez ezeli rakiplerine aynı sezonda evinde kaybetti
 
Galatasaray'a üst üste 2 sezon kaybetti
 
Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet alamama serisini geçen sezon kıran Galatasaray, bu sezon da 1-0 galip geldi ve 1986-87,1987-88 sezonlarından sonra ilk kez üst üste iki kez Kadıköy galibiyeti gördü
 
Beşiktaş ve Trabzonspor'da kazandı
 
Beşiktaş bu sezon Kadıköy'de galip gelip 15 yıllık seriyi bozarken geçen sezon kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayan Trabzonspor'da uzun sürenin ardından Kadıköy'de galip gelmişti
 
1990-91 sezonundan bu yana iç sahada Fenerbahçe'nin sezon sezon yenilgi sayıları
 
2020-21 5 yenilgi* *: devam ediyor
 
2019-20 4 yenilgi
 
2018-19 3 yenilgi
 
2017-18 3 yenilgi
 
2016-17 4 yenilgi
 
2015-16 1 yenilgi
 
2014-15 3 yenilgi
 
2013-14 2 yenilgi
 
2012-13 5 yenilgi
 
2011-12 0 yenilgi
 
2010-11 2 yenilgi
 
2009-10 3 yenilgi
 
2008-09 4 yenilgi
 
2007-08 1 yenilgi
 
2006-07 1 yenilgi
 
2005-06 3 yenilgi
 
2004-05 3 yenilgi
 
2003-04 3 yenilgi
 
2002-03 3 yenilgi
 
2001-02 5 yenilgi
 
2000-01 0 yenilgi
 
1999-00 5 yenilgi
 
1998-99 1 yenilgi
 
1997-98 3 yenilgi
 
1996-97 3 yenilgi
 
1995-96 1 yenilgi
 
1994-95 2 yenilgi
 
1993-94 0 yenilgi
 
1992-93 5 yenilgi
 
1991-92 1 yenilgi
 
1990-91 6 yenilgi

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Etiketler: erol bulut fenerbahçe
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