Kadıköy'de ofsayt tepkisi! Fenerbahçeliler itiraz etti ama...

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

14 Mart 2021 Pazar - 21:18
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Mücadelenin 62. dakikasında Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.
 
Gol sonrası sarı-lacivertli oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.
 
Yaklaşık 4 dakika süren incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı
 
Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı ve çizginin doğru çekilmediğini iddia ettiler.

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