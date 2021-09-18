Kadın binici Ezster Jeles yaşam savaşını kaybetti

Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda Toms isimli attan düşen Eszter Jeles, yaşam savaşını yitirdi.

18 Eylül 2021 Cumartesi - 23:05
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İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda uluslararası koşu festivali kapsamında 5 Eylül'de gerçekleştirilen 1. koşuda amatör kadın biniciler piste çıkarken feci kazada Ezster Jeles ağır yaralanmıştı.
 
Macar kadın binici Ezster Jeles, önünde koşuya devam eden Fransız binici Tracy Manuet idaresindeki Out of the Dark isimli safkanın devrilmesiyle birlikte atıyla çim piste yıkılırken her iki pilot da acilen hastaneye kaldırılmıştı.
 
6 Eylül'de ameliyat edilen ve günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ezster Jeles, bugün hayatını kaybetti.
 
Türkiye Jokey Kulübü, taziye mesajı yayımlarken şu ifadelere yer verdi:
 
"5 Eylül Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda gerçekleştirilen FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, Toms isimli safkandan düşerek yaralanan Macar Kadın Binici Eszter Jeles, acilen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.
 
Yapılan kontrollerin ardından Eszter Jeles, 6 Eylül Pazartesi günü ameliyat edilerek tedavi sürecine devam edilmişti. İlk günden itibaren sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, Macar binici Jeles'in 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybederek aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz."

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