Kadro dışı kalmıştı! Ljajic için sürpriz talip

Metrosport'un haberine göre 10 numara pozisyonu için transfer arayışında olan PAOK, Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Ljajic transferinde en büyük sorunun oyuncunun 3 milyon Euro'yu aşan maaşı olduğu aktarılıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Trt Spor'da "% 100 Futbol" programında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Şampiyonlar Ligi kurasıyla ilgili Yalçın, "Ben hiç eyvah demem. Kurada da eyvah demedim, hiç eyvah demem. Maç oynayacağız sonuçta. Oynanmamış maç sonuçta." ifadelerini kullandı."

"Küçüklüğümde futbolcu olmayı hiç düşünmüyordum. Arkadaş ortamında eğlencesine oynuyorduk. 16-17'sinden sonra olacağız galiba dedim. Aklımda yoktu öncesinde futbolcu olmak. Hiç düşünmedim."

Sergen Yalçın canlı yayında transferi açıkladı Oğuzhan, Ghezzal ve Milli Takım sözleri...

"Her şey tesadüf. Planlı programlı hiçbir şey yok. İlkokul 4-5'e gidiyordum. Babam Beşiktaş'ın seçmeleri var dedi. Haydi gidelim dedim babama. Git gel git gel, anlamadım nasıl olduğunu, futbolcu oldum."

"Kaleci Utku, Karagümrük'e gidiyor gibi"



"Kaleci Utku, Karagümrük'e gidiyor gibi, Montero'yu almaya çalışıyoruz. Üstüne bir de yabancı orta saha planımız var. 3-4 oyuncu üstünde çalışıyoruz."

'Oğuzhan'a neden oynamadığını anlattım'



"Çalıştığım kulüplerde oyuncularla hiçbir problemim olmadı. Oyuncu problemi çözmek istiyorsa gelir benimle çözer. İletişime açık bir insanım. Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup geldi, "hocam ben neden oynamıyorum" dedi ben de neden oynamadığını anlattım. Oynatıyorum, çok iyi oynuyor ama sonra 10 gün yok, sakat. Şimdi oynatıyorsun, çok iyi ama 1 hafta yok, sakat. Bir takımda oynayabilecek 22 oyuncu varsa, çok da tolerans geçemezsin."

"Oyuncuya dayalı bir düzen asla kurulmamalı"



"Oyuncuya dayalı bir düzen asla kurulmamalı, asla. Takımı bitirir. Camiayı bitirir. Ben bunu gördüm. Hiçbir türlü oyuncuya bağlı düzen olamaz. Maç başladığı zaman oyuncu ne ağırlığı, ne formayı, ne bantı anlar. Maç başladığı anda oyuncu maçı oynar. Prim olmuş, ailenden biri vefat etmiş. Oyuncu bunları düşünmez, sadece oyunu düşünür. Ancak biz oynarken düşünüyorduk. Maçı erken bitiriyorduk, 50-60'ta"

"O stadı öyle kalabalık görünce şoka girdim"



"Stadyumdaki imza törenine 'Ne gerek var, az kişi olacak rezil olacağız' dedim. Zaman da yok, planlama falan yok. Tesadüf her şey. O stadı öyle kalabalık görünce şoka girdim, 'Biz yandık' dedim."

"Perişan olduk. Forvetlerimiz sakatlandı"



"Hesapta olmayan Paok maçı önümüze çıktı. Bana hazırlık maçı yapmadan çıktı dediler. 10 gün var. Ben bilmiyorum hazırlık maçı yapmasını, sen mi biliyorsun? "Köy takımıyla oynuyorsunuz" dediler. Hangi köy takımı? "Nisan ayına tam kadro girersek biz bu işi götürürüz" dedik, 7 futbolcumuz gitti. Perişan olduk. Forvetlerimiz sakatlandı, hücum oyuncusu kalmadı. Aboubakar ve Cenk sakatlanınca ön taraftaki oyuncuların hepsinin yerini değiştirdim çünkü hamle yapacak oyuncu yok."

"İspanya'ya gitmek isterim"



"Avrupa'da çalışma planlarım var, İspanya 'ya gitmek isterim. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim. Türk Milli Takımı’nda çalışmayı herkes ister."

"Bence çok zor bir gruba düştük"



'Helva gibi kura' diyorlar. Evet, A veya B grubuna bakarsak helva gibi kura. Bence çok zor bir gruba düştük.

"Rachid Ghezzal tesadüf bir transferdir"



Rachid Ghezzal tesadüf bir transferdir. Bir menajer arkadaşım transferin kapanmasına 2 gün kala videosunu gösterdi. Topu nasıl alıp, verdiğini gördüm ve 'bu oyuncuyu istiyorum' dedi. Normalde videodan asla oyuncu izleyip, transfer yapmıyoruz.

"Geç geldim büyük takıma. Normalde 4 sene önce gelmem lazımdı. Geç kaldım biraz. 8 sene falan Anadolu 'da çalıştım. Bu tecrübe kazanmamda önemli rol oynadı Anadolu. İlk 2-3 sene, antrenörlük falan yapmamışım yani. O kadar fark var."

"Ben, Ljajic ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır"



Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Ben, Adem ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. Fiziksel olarak kesinlikle bir problemi var ama mental olarak bilemem.

"Montero'yu bonservisiyle almayı düşünüyoruz"



Montero'yu bonservisiyle almayı düşünüyoruz. Rıdvan konusu çok canımı sıktı. Biz "Rıdvan’ı kiralıyoruz" mu dedik. Umut Meraş’ı aldık "orada Rıdvan var" diyorlar bize. Ersin ve Rıdvan için minimum 10 milyon euro ile gelsinler. Rıdvan sakatlandıktan sonra fizik olarak geriye gitti. O yüzden N'Sakala ile geçen sezon devam ettik. Rıdvan'ı kiralamayacağız. Bu haberlerin nereden çıktığını ben anlamadım. Ersin ve Rıdvan, Beşiktaş'ın geleceği. Güven Yalçın'a İngiltere Championship'ten bir teklif var. Ama gitmek istemiyor.

Yabancı kuralı



Yabancı kuralı kararını kim aldı önce onu açıklasınlar, ben kararı alanı merak ediyorum." Yabancı oyuncuyu kısıtlarsak Türk futbolcu yetişir anlayışı kesinlikle yanlış. Oynayacak oyuncunun önüne geçebilir misin? Kerem Aktürkoğlu'nu görüyoruz, Fenerbahçe'nin oynattığı genç oyuncuları görüyoruz.

"Rakiplerimiz iyi başladı. Fenerbahçe iyi başladı. İyi bir antrenör aldılar. Galatasaray 'da zaten Fatih hoca var. Konuşmaya gerek yok. Trabzonspor ise bence en hazır takım olarak görünüyor."

"Yardımcı hakem bize 3 yerli dedi"



"Yardımcı hakem bize 3 yerli olması lazım dedi. 'Kardeşim 8 yabancı maksimum dediniz. Yerlinin biri atıldı 2 kaldı' dedik. Orda bir karmaşa oldu, ben de 'lanet olsun çağırın Necip'i girsin' dedim."

Şampiyonluk yarışı yorumu



Bence 4 büyük takımın da şansı var. Ama daha çok erken. Geçen sene 6. hafta biz 13. sıradaydık. Oradan ligi şampiyon tamamladık. Herkes iyi kadro kurdu. Güzel yarış olacağını düşünüyorum.

"Karagümrük ile hazırlık maçı oynuyorduk. Bu Larin'i nerede oynatalım dedik. Sol kenarda oynatalım, fizikli mizikli bakarsın iş yapar. Dedik ya, bu adam sol kenarmış zaten, santrfor falan değil. Hani bunları tesadüfen görüyoruz yani."

"Gedson'u bu yüzden istedim"



"Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim."

"Futbol oynarken benim için, 'Kalbi nedeniyle futbol oynayamaz.' raporu verdiler. Sonra farklı bir doktor baktı, 'Kalbinde bir şey yok oynarsın, sana kim oynayamazsın dedi?' ve oynadım."

"Şampiyonluk maçı sabahı zaman geçmedi, sürekli saate bakıyoruz. Öğlen oynanacak deseler çıkar oynarız. Oyuncu olduğumda çok umurumda değildi. Son düdük çaldı maçın bittiğine inanamadım."

"Altyapıdaki çocukların okullarına bakalım. Beslenmelerine bakalım. Altyapı sorumlusuyla bu toplantıyı yaptım geçen gün. Oyuncu aşağıdan bana geliyor, çelimsiz. Ben 2 sene antrenman yaptırıyorum ki, oyuncu futbol oynayacak hale gelsin diye."

"Bakın Fatih Terim 'e bir şey olmaz, hoca zaten sürekli buraları oynamış, defalarca şampiyon olmuş. Benim de hocalığımı yapmış, o farklı bir yerde. Fatih Terim, benim 100 gömlek üzerimde tecrübede bir hoca."

"Ben 3 senelik sözleşme yapmam"



Herkes bilsin. Ben 3 senelik sözleşme yapmam. O kontratı yaparsan tazminatı koyarım oraya. Alırım o tazminatı senden. Ben kulübü böyle bir yükün altına neden sokayım? Ayrıca bu sezon sonu seçim var. Kulübü bağlamak istemem. Ben zaten buradayım.

