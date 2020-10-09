Kadro dışı kalmıştı! Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd Rusya ve Amerika seçeneklerini değerlendiriyor.

09 Ekim 2020 Cuma - 10:06
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu sezon en fazla şans verdiği isim olan Tyler Boyd, geçmişteki performansı nedeniyle 14 yabancı kuralına takıldı ve lisansı ocak ayına kadar donduruldu.
 
ABD'li kanat oyuncusu bir önceki sezon ligde sadece 1 gol ve 1 asistle oynarken iki değerde de siyah-beyazlı takımda 13. sırada yer aldı. Ayrıca 5 kez kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluştaramayarak, Burak ve Diaby'nin ardından en fazla gol kaçıran 3. isim oldu.
 
N'KOUDOU'NUN YARISI KADAR DRİPLİNG YAPMADI
 
HÜCUM aksiyonlarında istenileni veremeyen Tyler Boyd, pas ve top çalma gibi kritik değerlerde de hayal kırıklığı yarattı.
 
Oyuncu, maç başına 11.8 olan pas ortalamasıyla takımda ancak 14. sırada yer aldı. 0.9 top çalma karnesiyle de 8. sırada kaldı. Lisans çıkarılma sürecinde yarıştığı isimlerden N'Koudou geride kalan sezonda 2.7 gibi yüksek bir maç başı dripling performansıyla bir numaraya otururken bu değer Boyd'da 1.2 olarak gerçekleşti.
 
 
Daha önce kendisine gelen teklifleri reddeden Tyler Boyd, lisansının askıya alınmasının ardından oynayabilmek için Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünüyor.
 
Ülkesi ABD'de 29 Ekim'e kadar açık olan transfer sezonunu değerlendirmeyi planlayan deneyimli oyuncu, Rusya'dan da gelebilecek tekliflere kapıyı açmış durumda.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: tyler boyd beşiktaş
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