Kadroda olmayacak 5 yıldızı açıkladı!

Milli futbolcu Mert Müldür, basın toplantısında sorulara yanıt verdi. Genç futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası defterini kapattık, önümüze bakıyoruz. Mutlu günleri yaşamak için yeni maçlara konsantre olmuş durumdayız. Karadağ ve Cebelitarık maçlarını kazanarak Hollanda karşılaşmasına oldukça motive çıkmak istiyoruz. Bu kamp döneminde 3 maçta 9 puan alırsak bizim için çok iyi olacak. İnşallah bunu başarabiliriz."

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nı kutlayarak başladı. Şenol Güneş şu açıklamalarda bulundu:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı tekrar kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yeniden anıyorum. Bu topraklarda kin, nefret ve şiddetten uzak yaşama arzumu belirtiyorum."

"HEDEF 9 PUAN"

"Hedefimiz 9 puanla bu üç maçı tamamlamak. Bu dönemi lider olarak tamamlamak istiyoruz. Tek nefes olduk ve maçı kazanmak için mücadele edeceğiz."

"HALİL AKBUNAR'I KADRODAN ÇIKARDIK"

"Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu yarın akşam aramızda olmayacak. Sakatlanan Halil Akbunar'ı da kadrodan çıkardık."

"AKILLI VE SABIRLI OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

"İnancımız, cesaretimiz, kalitemiz, enerjimiz var. Akıllı ve sabırlı oynamak zorundayız. Rakibimiz pas yapabilen teknik bir takım. Karadağ'ın önemli oyuncuları var. Kendi oyunumuzu oynayacağız. İyi bir hikaye yazmak için lider olduğumuz gruptan lider çıkmak istiyoruz."

"HERKES KENDİSİNE GÖRE PLANLAMA YAPIYOR"

"Ozan Kabak dün transfer oldu. Schalke'ye sorduk 'Ozan sizin oyuncunuz mu, Norwich'in oyuncusu mu?' diye. Herkes kendisine göre planlama yapıyor. Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Ben onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli. Oyuncuların gelmemesi doğru bulmadığımız ve tartışılması gereken bir konu. Pandeminin futbolu ne kadar etkilediğini görüyoruz ama ülke kararlarına göre ayrımcılık oluyor."

"DORUKHAN HALA TOPARLAYAMADI"

"Dorukhan sevdiğim ve beğendiğim bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası kadrosuna aldığımda beklentim büyüktü ama hala toparlayamadı. Transfer olmak her oyuncuyu etkiler ama zamanlamasını ve yerini iyi bilmek lazım."

"MERT MÜLDÜR OYNAYACAK"

"Karadağ maçının ilk 11'i belli değil fakat Mert Müldür oynayacak gibi duruyor."

"ALPASLAN'I İZLEDİM"

"Alpaslan hem sağ bek hem stoper olarak oynayabiliyor. Randers maçında canlı izledim kendisini beğendim. Çıkardığımız kadroyla ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

"EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜK"